Trierer Gastronomen und neue Corona-Regeln: Leichter wird's nicht

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern droht Gästen für falsche Angaben in Corona-Besucherlisten ein Bußgeld. Und regional könnte es Ausschankverbote für Alkohol geben. Gastronomen in Trier rechnen mit harten Zeiten.

Die weinumrankte Terrasse der Weinstube Kesselstatt gegenüber der Trierer Liebfrauenkirche ist bei Touristen und Einheimischen ein beliebtes Ziel. Gastwirt Götz Hilgers hofft auf trockenes Wetter. Wie in allen Restaurants muss derzeit jeder Gast einen Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer ausfüllen. Doch das in jedem einzelnen Fall zu überprüfen, wäre ein Problem, sagt der Wirt. Er vertraue den Menschen meist.

"Wenn natürlich jemand schreibt, Max Mustermann, dann wird einem direkt klar, was Sache ist, aber wenn das offenbar der Name ist, ist es schwer, bei jedem Gast so in die Privatsphäre einzugehen und zu sagen, ich will mal ihren Ausweis sehen. "

Es sei ein Vertrauensverhältnis, was er da auch haben wolle. Also, es kommt auf die Situation an. So hält es auch Eric Naunheim, der am Kornmarkt zwei Restaurants mit großer Terrasse betreibt. Das was die Gastronomen in ihren Betrieben seit der Wiedereröffnung machten, habe es ihnen natürlich manchmal beschert, dass einer "Donald Trump" oder "Donald Duck" hieß. Aber mit diesen Personen konnten sie kurz sprechen, warum das so ist, und dann stießen die Gastwirte zu 99 Prozent auf Verständnis.

"Wir haben keinerlei Recht, die Ausweise einzuziehen, das ist in der Eigenverantwortung des Gastes und da soll es auch belassen werden."

Dass Gäste, die gezielt falsche Angaben machen, möglicherweise ein Bußgeld bekommen, findet er durchaus in Ordnung. Das sei doch im Straßenverkehr auch so - "Wenn ich es nicht verstehe, dass es in der Innenstadt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern gibt, dann muss ich auch zahlen." Meist haben die Gäste Verständnis für die Angabe von Kontaktdaten, wie Otti Büsching vom Weinhaus gegenüber dem Karl-Marx-Haus sagt.

"Die wissen, warum sie es ausfüllen, nämlich um sich zu schützen und uns zu schützen."

Sehr problematisch sehen die Wirte die mögliche Beschränkung des Alkoholausschanks, vor allem in den Weinlokalen. Götz Hilgers hofft wie alle, dass es nicht so weit kommen wird. Teilweise könne er diesen Gedanken nachvollziehen: Mit höherem Alkoholkonsum wird man immer risikofreudiger, dass man die Maske vergisst, da muss man die Gäste dann darauf hinweisen, das wird natürlich wieder eine neue Aufgabe, der werden wir uns auch stellen.

Wie das mit dem eingeschränkten Alkoholausschank genau aussehen soll, dazu haben die Wirte noch keine detaillierte Informationen von der Landesregierung. Otti Büsching formuliert es so - sie haben keinen Einfluss darauf und müssen einfach warten, was der Gesetzgeber sagt.