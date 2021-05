Ein Lichtblick für Gastronomen, Hoteliers und Campingplatz-Besitzer in der Region Trier. Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt Lockerungen in Aussicht.

Die Corona-Infektionszahlen im Land gehen zurück. Die Landesregierung spricht deshalb von neuen Öffnungsperspektiven. Dazu wurde ein Stufenplan entwickelt - beschlossen ist der aber noch nicht. Erst am Dienstag sollen Einzelheiten besprochen und beschlossen werden. Ab Mittwoch, dem 12. Mai, könnten in den Kreisen, in denen die Bundesnotbremse nicht greift, Ferienwohnungen vermietet und Übernachtungen in Wohnmobilen und -wagen mit eigenen sanitären Anlagen möglich sein. Stufe zwei soll dann zu Pfingsten und Stufe drei zu Fronleichnam gelten. Schon am Dienstag hatte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, Lockerungen im touristischen Bereich in Aussicht gestellt.

Lichtblick für Campingplatz-Besitzer

Dass die Campingplätze aufmachen dürfen, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen, beruhigt Campingplatz-Besitzerin Sabine Schmitz aus Erden. Es sei ein positives Signal. Sie geht davon aus, dass die Campingplätze für nicht autarke Zelte erst nach den Feiertagen aufgemacht werden dürfen.

Campingplatz-Besitzerin Sabine Schmitz aus Erden: "Jetz haben wir wenigstens eine kleine Perspektive, ein Lichtblick, dass gelockert wird." SWR

Richtige Richtung - Auch in der Hotel-Branche

Der Besitzer des Hotels Burgblick in Bernkastel-Kues, Ralf Horstmann, ist zuversichtlich, dass es jetzt vorangeht. Allerdings hätte er sich konkretere Aussagen zu den Öffnungsstrategien in Hotels gewünscht. Er geht davon aus, dass die Regierung Zeit gewinnen möchte, um die Inzidenzen zu beobachten

"Ungeachtet dessen sind wir der Meinung, dass wir längst schon hätten öffnen können:" Ralf Horstmann, Besitzer Hotel Burgblick in Bernkastel-Kues

Zudem sei die rheinland-pfälzische Regierung unter Druck geraten, weil in Bayern bereits Öffnungsstrategien vorliegen, sagt er.

Die Gastronomie ist gebeutelt und perspektivlos

Marcus Reis, Gastronom aus Zeltingen Rachtig, ist enttäuscht, dass die Gastronomie schon wieder keine konkreten Perspektiven aufgezeigt bekommen hat. Er hofft, dass an Pfingsten in Rheinland-Pfalz die gleichen Regelungen in der Gastronomie gelten, wie in Luxemburg. Dass man draußen ohne Test sitzen darf, drinnen nur mit einem negativen Testergebnis.

Marcus Reis aus Zeltingen Rachtig: "Es werden auf jeden Fall Gäste verloren gehen. Die Leute können überall ins Ausland fahren und wir hinken hinterher. Das ist nicht richtig." SWR

"Schlimm, wenn es Wochenende ist und die Leute können nicht in der Gastro was trinken. Ist doch alles Mist." Marcus Reis, Gastronom aus Zeltingen Rachtig

Muttertag wäre wichtig gewesen.

Auch Reza Deghdar sieht das so. Sein Gastronomiebetrieb liegt direkt auf der anderen Seite zu Luxemburg, in Oberbillig. Neidisch blickt er hinüber. Er sagt, so lange es keine klaren Perspektiven gebe, hänge die Gastronomie in der Luft. Vor allem auch das Muttertagsgeschäft wäre wichtig gewesen.

Reza Deghdar, Gastronom aus Oberbillig im Kreis Trier-Saarburg: "Jedes mal heißt es hin und her. Man will wissen, was kommt. Warenbestellung, Personalplanung, was kann ich überhaupt einkaufen? Das ist ein Fass ohne Boden. Man steht da und weiß nicht, was kommt. Alles durcheinander." SWR Franziska Wonnebauer

"Die Leute sind nicht bereit, einen Schnelltest zu machen. Wir liegen am Radweg. Die Menschen wollen schnell weiter." Reza Deghdar, Gastronom aus Oberbillig im Kreis Trier-Saaburg

Öffnung der Gastronomie braucht Planung

Die Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) im Kreis Trier-Saarburg, Astrid Hau, sieht kritisch, dass nicht ausreichend über Hotels und Gaststätten gesprochen worden sei. Bald sollten da konkrete Pläne entwickelt sein, fordert sie. Denn man könnte nicht einfach öffnen - dazu gehöre eine gute Planung.

"Wir haben seit sechs Monaten geschlossen. Das ist nervenaufreibend." Astrid Hau, Kreisvorsitzende DEHOGA im Kreis Trier-Saarburg

Außerdem fühle sie sich gegenüber anderen Bundesländern benachteiligt. Schließlich dürften in Bayern Gastronomen und Hotels öffnen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Sie befürchtet, dass viele dann einfach dort hin fahren, anstatt in Rheinland-Pfalz Urlaub zu machen.