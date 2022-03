Gastronomen in der Region Trier freuen sich über Lockerungen

Ab Freitag dürfen Diskos in Rheinland-Pfalz öffnen und Hotels wieder Ungeimpfte bewirten. Die Lockerungen kommen den Hoteliers und Clubbetreibern in der Region Trier gelegen.

Ein Schwan dreht einsame Runden auf dem Badesee an der Molitors Mühle. Zu ihm ins Wasser steigt bei dieser Kälte niemand. Es herrschen noch immer Minusgrade in Eisenschmitt in der Eifel. Die Gäste des Vier-Sterne-Hotels, eingehüllt in ihre Bademäntel, schauen dem Vogel lieber vom Fenster aus zu.

Es ist inzwischen wieder einiges los im Betrieb von Michael Molitor. An Karneval, sagt der Hotelier aus der Eifel, habe er das erste Mal wieder volles Haus gehabt: "Und der März zieht jetzt, im Vergleich zu den Vormonaten, richtig an."

Michael Molitor hat erst Ende Januar sein Vier-Sterne-Hotel in Eisenschmitt wieder eröffnet. Der Grund: Die 2-G-Plus-Regel. SWR

Hotelier: 2G-Plus hat Wintersaison verdorben

Der Grund dafür sind die Lockerungen der Corona-Regeln, die am Freitag in Rheinland-Pfalz inkrafttreten. Zum einen fällt die Maskenpflicht in der Gastronomie. Und zum anderen dürfen Hoteliers und Restaurantbetreiber wieder ungeimpfte Gäste bewirten. Vorausgesetzt diese haben einen aktuellen negativen Test dabei.

Das Vier-Sterne-Hotel Molitors Mühle liegt in der Nähe von Eisenschmitt, etwas abgelegen. SWR

Für Michael Molitor ist das eine gute Nachricht. Denn die 2G-Plus-Regelung hatte seinem Hotelbetrieb die Wintersaison verdorben, wie er sagt.

"Als die Regelung kam, hatten wir wieder eine ganze Welle von Stornierungen."

Als dann kaum noch Buchungen hereinkamen, entschied sich Molitor, sein Hotel in Eisenschmitt erst einmal bis Ende Januar zu schließen. Nun läuft der Betrieb nach diesem weiteren "gefühlten Lockdown", wie er sagt, langsam wieder an: "Und bei 3G ist ja eigentlich auch wieder alles möglich."

Clubs in Trier sind seit zweieinhalb Monaten zu

Wer in den Trierer Rockclub "Luckys Luke" hinein will, braucht hingegen weiterhin einen Impfnachweis. Doch immerhin darf Marvin Bombach seinen Independent Club nun überhaupt wieder öffnen.

Marvin Bombach, Geschäftsleiter der Luke, darf seinen Club wieder öffnen. SWR Eva Lamby-Schmitt

Seit Weihnachten, also zweieinhalb Monate lang, blieb die Diskothek im Trierer Westen geschlossen. "Das war natürlich ärgerlich, dass man uns da noch das letzte Feiertagsgeschäft abgeschnitten hat", sagt Bombach.

Luckys Luke rechnet mit viel Publikum

Sein Fazit des letzten Lockdowns ist dennoch: "Wir haben es überlebt." Und nun freut sich der Geschäftsleiter wieder auf viel Publikum und umsatzstarke Wochenenden.

"Ich habe es im Gefühl, dass die ersten Wochenenden jetzt gut anlaufen werden. Es gibt schon eine große Nachfrage, wieder zu feiern."

Mit der 2G-Plus-Regel hat er kein Problem. Denn die gilt in der Luke ohnehin schon lange. Der Independent Club hatte im August des vergangenen Jahres bereits einen Clubausweis eingeführt, der nur für vollständig Geimpfte zu bekommen war.