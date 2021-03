Die Außengastronomie in Rheinland-Pfalz darf trotz Corona öffnen. Aber so einfach ist das alles nicht – sagt ein Moselwinzer aus Nittel. Gründe nennt er viele:

SWR-aktuell: Herr Apel, jetzt darf nach etwa fünf Monaten Shutdown endlich die Außengastronomie öffnen. Und trotzdem haben Sie gestern Ihren Gästen mitgeteilt, dass Ihre große Außenterrasse zu bleibt. Warum?

Johannes Apel: Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir von der Landesregierung sehr enttäuscht sind. Wir finden, das ist ein bisschen Augenwischerei. Es wurde so schön dargestellt: “Ab Montag dürfen Sie wieder raus auf die Terrasse.“ Konkret sieht das für uns anders aus, da steckt viel Arbeit dahinter. Das ist für uns nicht umsetzbar und tut auch weh, dass wir nicht öffnen können.

SWR Aktuell: Wie viel Aufwand genau steckt denn dahinter?

Apel: Die Regierung fordert viele verschiedene Regeln. Die Kontaktbeschränkung, Vorreservierung, Datenerfassung, Hygienekonzept – haben wir alles, wie im letzten Frühjahr auch, zu 100 Prozent umgesetzt. Aber das Schlimme ist: Der Gast muss einen negativen Corona-Test vorzeigen, der nur 24 Stunden alt sein darf. Er muss ihn in einem Testzentrum gemacht haben oder sich vor Ort selbst mit einem Schnelltest testen.

Ich als Betreiber muss das kontrollieren, absegnen, dokumentieren und übernehme dafür die Verantwortung. Das ist ein Aufwand, den wir nicht stemmen können. Es ist uns auch ehrlich gesagt zu gefährlich, wenn Leute sich in unserer Gegenwart testen sollen und wir das alles beobachten müssen.

SWR Aktuell: Sind Sie grundsätzlich dagegen, dass solche Tests vorgewiesen werden müssen oder ist es im Moment noch nicht machbar?

Apel: Es ergibt für uns keinen Sinn, mit diesen Vorgaben die Gastronomie zu öffnen. Das Problem ist ja auch, dass es nicht genügend Kapazitäten gibt, um sich kurzfristig testen zu lassen, sobald schönes Wetter ist. Außerdem muss der Radfahrer dann fünf Euro für einen Test ausgeben, um ein Glas Wein oder einen Mittagssnack bestellen zu können. Und er muss den Test immer mit dabei haben.

“Es muss sich zeigen, ob der Kunde die Ergänzung der Maßnahmen durch die negativen Tests überhaupt annehmen möchte. Ich hätte keine Lust, wenn ich spontan irgendwohin möchte, schauen zu müssen, dass ich einen Test bekomme.“

Johannes Apel, Miteigentümer Weingut Apel

SWR Aktuell: Was fordern Sie stattdessen?

Apel: Ganz einfach: Wir gehen ein halbes Jahr zurück in den Sommer 2020. Da konnten wir die Gastronomie im Außenbereich betreiben mit einem tollen Hygiene-Konzept, mit Einhalten von Abständen, Maskenpflicht, sobald man vom Tisch aufsteht. Das Personal ist gut geschult, hat eine Maske an. Wir und die Kollegen in der Branche haben alle Auflagen erfüllt und haben dafür auch Geld investiert. Mir ist aus der Region kein Fall bekannt, wo sich Leute in der Gastronomie angesteckt haben sollen. Die Maßnahmen haben sich bewährt.

SWR Aktuell: Aber jetzt haben wir doch eine andere Situation als vergangenen Sommer. Jetzt gibt es aggressivere Mutationen des Corona-Virus.

Apel: Bei den schlimmeren Mutationen müsste man wahrscheinlich auch allgemein überall strenger sein. Wir sehen es so, dass wir ein bisschen gebeutelt oder in die Ecke gedrängt werden. Wir reden hier ja nur über den Außenbereich. An der frischen Luft mit Abstand.

Die Baumärkte und Supermärkte sind alle im Innenbereich. Da darf jeder nur mit Maske rein und keiner schaut oder weiß, ob man unter der Maske positiv oder negativ ist. Aber wir im Außenbereich sollen einen negativen Test verlangen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir sind dafür offen, wenn in Zusammenarbeit mit der Gastronomie ein einfacheres Konzept entwickelt werden würde, das die Kunden auch annehmen.

SWR Aktuell: Wie sind Sie denn bisher durch den Shutdown gekommen? Sie haben ein Restaurant und ein Gästehaus, wo aber seit fünf Monaten nichts lief.

Apel: Das war bis jetzt für uns eine sehr schlimme Zeit. Wir hatten vielleicht fünf Prozent Auslastung, wenn Geschäftsleute bei uns übernachtet haben. Das ist nicht wirtschaftlich. Man sieht einfach kein Licht am Ende und wir fühlen uns allein gelassen.

SWR Aktuell: Sind schon Corona-Hilfen bei Ihnen angekommen?

Apel: Wir haben natürlich Hilfen beantragt. Wir haben jetzt erst eine Abschlagszahlung der November- und Dezemberhilfen bekommen. Zum Glück haben wir über die letzten Jahre gut gewirtschaftet, sodass wir noch in den schwarzen Zahlen bleiben. Wir sind bis jetzt so durchgekommen. Aber viele Kollegen spielen mit dem Gedanken, ganz zu schließen und Insolvenz anzumelden.

SWR Aktuell: Sie haben aber auch einen Online-Shop, in dem Sie Wein verkaufen. Wie läuft das Geschäft?

Apel: Ja, wir sind zum Glück zweigleisig aufgestellt. Wir haben das Weingut und nebenbei Hotellerie und Gastronomie. Das Wein-Geschäft läuft ganz gut. Es wird viel online bestellt und die Leute genießen unseren Wein zu Hause. Wir sind froh, dass wir dieses Standbein haben. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es sonst bei uns aussehen würde.

Osterferien wären Beginn der Saison

SWR Aktuell: Welche Hoffnungen hatten Sie in das Oster-Geschäft gesetzt, das jetzt vielleicht auch wegfällt?

Apel: Wir haben uns alle auf das Ostergeschäft gefreut. Die Leute haben reserviert, natürlich unter Vorbehalt. Im Hotelbereich wären wir ohne Corona jetzt für Ostern komplett ausgebucht. Das Wetter wird besser, es wird wärmer, das ist normalerweise der Beginn der Saison. Wir haben uns darauf gefreut, an Ostern unsere Gäste außen bewirtschaften zu können. Aber im Moment sieht es ja nicht danach aus. Wir müssen schauen, dass wir weiter durchhalten, bis wir richtig aufmachen dürfen.