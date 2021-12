Gastronom: "Es wäre einfacher gewesen, wenn es bei 2G gebleiben wäre"

per Mail teilen

2G-Plus-Regelung in der Dorfgaststätte, keine Gymnastikgruppen mehr und der Chor probt auch nicht. Das Dorfleben in Lorscheid bei Trier ist durch die schärferen Corona-Regeln lahmgelegt.

Das kleine Dorfrestaurant "Wirtsgarten" an der Hauptstraße in Lorscheid leidet besonders unter den strengeren Corona-Regelungen. Heike und Martin Becker betreiben das Restaurant seit 1991 - und das in zweiter Generation. Normalerweise treffen sich hier die Senioren zum Feierabendbier oder die Kegelfrauen kommen abends zum Essen. Doch der Treffpunkt des Dorfes werde durch die 2G-Plus-Regelung nahezu lahmgelegt, sagt Martin Becker.