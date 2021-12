Gastronom aus Meckel trotzt der Pandemie

per Mail teilen

Gastronom Thomas Herrig aus Meckel im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat Corona finanziell schwer getroffen. Doch er macht aus der Not eine Tugend.

Seit 30 Jahren führt Thomas Herrig seinen Gasthof im Bitburger Gutland. Der Familienbetrieb hat schon viel erlebt. Doch das zweite Jahr Corona-Pandemie bringt den Gastwirt und seine Familie an die Grenzen.

Nachdem im Frühsommer endlich wieder Gäste kommen durften, kam im Juli die Flut. Das Hochwasser hatte am Gasthaus nur kleine Schäden hinterlassen. Aber die Ortschaften in der Umgebung wurden schwer getroffen. Herrig wollte schnell helfen. Er kochte für die Menschen, die ihre Häuser verloren hatten und für die vielen Helfer.

Weihnachtsgeschäft um 90 Prozent eingebrochen

Die Touristen blieben nach der Hochwasserkatastrophe aus. Nach den schwierigen Monaten hoffte Herrig nun auf die Adventszeit. Viele Firmen planten ihre Weihnachtsfeiern, auch bei Herrig. Er sei fast ausgebucht gewesen, erzählt der Gastronom.

Doch Corona macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Mal wieder. Seit Anfang Dezember gilt für die Gastronomie die 2G-Plus-Regel. Danach müssen auch doppelt Geimpfte einen negativen Coronatest vorlegen, bevor sie ins Restaurant oder Hotel gehen dürfen. Davon befreit sind nur jene Gäste, die schon eine Auffrischungsimpfung bekommen haben.

Weil in den Firmen nicht alle Mitarbeiter geimpft oder genesen sind, stornieren viele Unternehmern ihre Buchung. Die Folgen sind für Gastronomen wie Herrig dramatisch. Auch viele Gäste kommen nicht mehr, denn eine Test-Station in der Nähe gibt es nicht.

"Von zehn Weihnachtsfeiern wurden neun abgesagt. Essen für insgesamt 1.000 Leute, einfach weg."

Testangebot und geschulte Mitarbeiter

Thomas Herrig überlegt nicht lange. Er stellt um und baut das Online-Angebot aus. Das Essen kann nun wieder vorab bestellt und abgeholt werden. Große Buffets gibt es nicht mehr, stattdessen können die Gäste im Restaurant à la carte bestellen.

Wer keinen aktuellen Selbsttest dabei hat, kann diesen im Gasthaus machen. In einem separaten Raum stehen Stühle, auf den Tischen liegen die Test-Kits. Pro Test berechnet Herrig fünf Euro. Insgesamt 26 Mitarbeiter beschäftigt der Gastwirt. Die meisten kann er für die Tests einsetzen.

Das Gasthaus Herrig hat ein Hygienekonzept erarbeitet und testet bei Bedarf vor Ort. Die Mitarbeiter wurden dafür vom Deutschen Roten Kreuz geschult. SWR

"Ich habe dafür 18 Mitarbeiter schulen lassen. Die haben ein Zertifikat. Die können das jetzt."

Kleines Corona-Testzentrum für Meckel geplant

Das Konzept funktioniert so gut, dass Herrig jetzt expandiert. Draußen hat er ein Zelt aufgebaut. Rote Absperrbänder trennen die Zu- und Ausgänge. In einem angeschlossen Gebäude werden die Tests durchgeführt, mit anschließendem Zertifikat.

Thomas Herrig hat vor seinem Gasthaus ein Zelt aufgestellt. Absperrbänder trennen die Zu- und Ausgänge. In einem angeschlossenen Gebäude werden die Tests durchgeführt. SWR

Der Gastronom will damit nicht nur seinen Gästen die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Er hofft, dass von dem kleinen Testzentrum am Ende viele Menschen im Dorf und in der Umgebung profitieren.