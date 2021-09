Gewerkschaft: Gastro-Mitarbeiter verdienen unterdurchschnittlich

Beschäftigte in der Gastronomie-Branche verdienen nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in der Region Trier weit unterdurchschnittlich. Demnach kommen Vollzeitbeschäftigte in der Stadt Trier auf ein Monatseinkommen von gut 1.800 Euro brutto. In den Landkreisen sieht es demnach ähnlich aus. Es müsse jetzt alles dafür getan werden, Löhne und Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Ansonsten dürfte es in vielen Hotels, Gaststätten und Cafés schon bald nicht mehr genügend Personal geben, warnt die Gewerkschaft.