In Idar-Oberstein ist am Montag eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden. Nach Angaben der Feuerwehr führte das auch zu einem Stromausfall, von dem rund 3.000 Menschen betroffen waren.

Laut Polizei war der Stromausfall am Montagabend behoben. Auch der Gasaustritt habe erfolgreich gestoppt werden können. Die Reparaturarbeiten an der Schadstelle konnten in der Nacht abgeschlossen werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht mehr.

Wegen des Gassaustritts waren am Montagmittag ein Einkaufszentrum und ein Parkhaus in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone geräumt worden. Außerdem wurde das Gelände großräumig abgesperrt, so die Feuerwehr. Die Menschen wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen.

Strom musste vorübergehend abgeschaltet werden

Vor Ort waren neben Polizei und Feuerwehr auch Rettungskräfte sowie ein Bautrupp des regionales Energierversorgers OIE. "Der Strom musste vorübergehend aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden", teilte OIE mit.

Zu dem Leck sei es bei Bauarbeiten an der Erdgasleitung gekommen, hieß es von der Polizei. Von der Stromabschaltung waren laut OIE rund 2.700 Einwohnerinnen und Einwohner betroffen.