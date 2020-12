Eine kostenlose App soll Gastronomen, Sport- und Freizeit-Vereinen in der Eifel helfen, Gästedaten zu erfassen und sicher an die Gesundheitsämter weiterzugeben. Das hat die Eifel-Tourismus-GmbH am Mittwoch mitgeteilt. Die Betriebe melden sich bei der App an und können so einen sogenannten QR-Code erstellen und ausdrucken. Der Gast kann dann mit dem Handy den Code fotografieren und anschließend seine Daten eingeben. Die Daten werden laut App-Entwickler sicher und ohne Nachverfolgung auf Servern in Deutschland gespeichert und nach 30 Tagen gelöscht. Bei Funklöchern in der Eifel könne der Gastronom die Daten auch handschriftlich aufnehmen und später selbst in der App eingeben. Die Melde-App existiert bereits seit Mai und wird jetzt erstmals auch in der Eifel angeboten.