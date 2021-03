In Trier-West ist eine Fußgängerin von einem Mofa angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am frühen Dienstagabend in der Nähe des Westfriedhofs. Der Mofafahrer nähere sich von hinten und streifte die 17-Jährige. Die Jugendliche stürzte zu Boden. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten weiter. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Trier melden.