per Mail teilen

Die Polizei Schweich sucht Zeugen für einen Unfall am Mittwochmittag in Trier-Quint, bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde sie gegen 13:30 Uhr von dem Auto touchiert, als sie einen Fußgängerüberweg der Quinter Straße überqueren wollte. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. An dem Auto entstand kein Schaden.