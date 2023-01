Mann in Trier-Süd von Linienbus überrollt und schwer verletzt

per Mail teilen

In Trier-Süd ist gestern Abend ein Mann von einem Linienbus überrollt worden. Er wurde laut Polizei schwer verletzt.

Der 54-jährige Mann ist nach Polizeiangaben am Montagabend um 19 Uhr in der Medardstraße in Trier-Süd aus einem Linienbus ausgestiegen.

Mann gerät unter Hinterachse des Busses

Plötzlich sei der Mann gestürzt. Er sei dabei mit den Beinen unter die Hinterachse des anfahrenden Busses gekommen. Warum der Mann gestürzt ist, ist laut Polizei noch unklar.

Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Mann sei an den Beinen schwer verletzt worden. Vor Ort sei er von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt worden. Anschließend habe man ihn in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.