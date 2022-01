Ein Fußgänger wurde am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Kyllburg und Badem angefahren und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben ging der dunkel gekleidete Fußgänger am Straßenrand entlang, als ihn ein Autofahrer übersah und mit seinem PKW erfasste. Der Fußgänger wurde in den Straßengraben geschleudert und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Den Angaben zufolge wurde er notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.