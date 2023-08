Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Trier

Größerer Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Trier: In einem Haus im Stadtteil West war auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Es gab mehrere Verletzte.

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am späten Montagnachmittag alarmiert. Der Brand war auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Trier-West ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen auf das ganze Gebäude sei verhindert worden. Zwei Menschen erleiden Rauchvergiftung Wegen der starken Rauchentwicklung sei das Haus evakuiert worden. Insgesamt fünf Bewohner sind laut Feuerwehr leicht verletzt worden. Zwei von ihnen seien wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Hoher Schaden Die von dem Brand betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, es sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, so die Feuerwehr. Die Bewohner seien vorläufig bei Nachbarn untergekommen. Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar.