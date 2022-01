Die 5 größten Gefahren für den Weinberg

per Mail teilen

Die immer milder werdenden Temperaturen gefallen nicht nur uns, sondern auch den Reben. Denn dort beginnt nach der Winterruhe das Wachstum. Doch damit drohen auch Gefahren.

Wer derzeit in die Weinberge an Mosel, Saar und Ruwer blickt, dem bietet sich ein eher kahles Bild. Wer aber näher rangeht und genauer hinschaut, entdeckt jedoch, dass die Reben nach dem Winter nach und nach erwachen.

Rieslingreben in der Weinlage Erdener Treppchen.

Im Weinberg von Winzer Kilian Schmitges aus Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist das deutlich zu sehen. Zahlreiche Riesling-Reben stehen dort jeweils etwa einen Meter voneinander entfernt in der Weinlage Erdener Treppchen. Von jeder Rebe geht jeweils ein langer Trieb ab, der an einem Draht festgebunden ist.

Diese 5 Dinge können den Reben jetzt gefährlich werden Frost: Wenn es jetzt richtig kalt wird, besteht die Gefahr, dass die Knospen erfrieren und absterben. Dann könnten sich keine Trauben mehr entwickeln. Falls keine Zeit mehr ist, dass neue Knospen nachwachsen, wirkt sich das unmittelbar auf die Erntemenge aus.

Tierische Schädlinge: Die Raupen des sogenannten Traubenwicklers haben es auf die Blüten und später auch die Trauben abgesehen. Wenn die Blüten oder Trauben angefressen werden, kann auch das den Ertrag der Winzer mindern.

Pilzkrankheiten: Pilze wie der sogenannte "Echte Mehltau", auch Oidium genannt, befallen die Blätter und Triebe der Reben. Dadurch wird die Photosynthese der Blätter beeinträchtigt, sodass sich die Trauben nicht mehr gut entwickeln können.

Extreme Wärme und Trockenheit: Wie jede Pflanze braucht auch die Rebe Sonne, Wasser und CO2, um ordentlich zu wachsen. Doch bei extremer Trockenheit ist die Wasserversorgung der Rebe in Gefahr. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Hitze, wie es zum Beispiel 2018 mit Temperaturen bis zu 40 Grad der Fall war, können zu Sonnenbrand bei den Trauben führen. Der zeigt sich erst in kleinen braunen Punkten auf den Trauben, im schlimmsten Fall können die Beeren der Trauben ganz vertrocknen.

Starkregen und Hagel: Starker Regen kann vor allem während der Rebblüte zur sogenannten Verrieselung führen, das heißt, dass Blüten von der Weinrebe abfallen. Die Folge: Es können sich weniger Beeren entwickeln. Hagel kann ganze Weinberge derart beschädigen, dass dort im schlimmsten Fall gar keine Trauben geerntet werden können.



Spannende Zeit für Winzerinnen und Winzer

An den Trieben der Reben sind bis zu zehn Knospen zu sehen, aus denen teilweise schon kleine, zarte Blätter herauswachsen. Austrieb nennt sich das und für den Winzer beginnt damit eine spannende Zeit. Denn alles, was ab jetzt an der empfindlichen Rebe passiert, wirkt sich auf das spätere Traubenwachstum aus.

Die Natur bleibt unberechenbar

Wer als Winzer arbeitet, der arbeitet mit der Natur und kann sie dementsprechend nicht beeinflussen. Während die Reben vor tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten zwar mit Pflanzenschutzmitteln bewahrt werden können, ist und bleibt das Wetter ein großes Risiko.

Kilian Schmitges hat sich trotzdem bewusst für ein Leben als Winzer entschieden. Auch weil ihm die Landschaft für die Kulturlandschaft Mosel so am Herzen liegt.

Aus den Knospen der Riesling-Reben, wachsen bereits erste Blätter.

"Wenn jeder ein bisschen von den Weinbergen übernimmt und dazu beiträgt, dass die Weinberge bewirtschaftet werden, können wir die Kulturlandschaft beibehalten."

Winzer freut sich schon auf 2021er Jahrgang

Jungwinzer Schmitges liebt seinen Job und hofft nun wie viele andere auf milde Temperaturen ohne Unwetter. Auch wenn es mit all der Arbeit, die den Winzerinnen und Winzern nun in den Weinbergen bevorsteht, ein steiniger Weg ist: Er kann es kaum erwarten, bis der 2021er Riesling in der Flasche ist.