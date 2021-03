per Mail teilen

Am Samstag startet im Meulenwald bei Trier-Quint eine "Frühlingsrallye" für Familien - organisiert vom Forstamt Trier. Auf einer Strecke von etwa fünf Kilometern geht es durch den Wald. Die Aktion startet am Forstamt Trier. Dort gibt es auch alle Infos zum Ablauf der Rallye. Das Prinzip ist einfach: An jeder Wegekreuzung müssen die Teilnehmer eine Frage beantworten. Die Antwort bestimmt, welchen der möglichen Wege man geht. Wenn die Frage richtig beantwortet wird, geht man die Strecke bis zur nächsten Kreuzung weiter. Wenn die Antwort falsch war, kommt nach etwa 50 Metern ein Hinweis, dass man wieder eine Station zurückgehen soll. Die Strecke ist auch für geländegängige Kinderwagen geeignet. Die Aktion läuft bis zum Ende der Osterferien.