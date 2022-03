Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B51

per Mail teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B51 zwischen Trier und Konz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Fahrer eines Transporters in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Transporters wurde laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Er war offenbar durch sein Handy abgelenkt und geriet daher auf die Gegenspur. Die B51 war während der Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Inzwischen ist die Straße wieder frei.