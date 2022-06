Zollkontrollen in Friseursalons und Barbershops

per Mail teilen

Der Zoll hat bei Kontrollen im Friseurhandwerk in einzelnen Salons der Region Trier Verstöße festgestellt. Wie die Handwerkskammer Trier mitteilte, wurden in der Region Trier 110 Beschäftigte überprüft.

Es gab etwa ein Dutzend Verdachtsfälle in Friseursalons und sogenannten Barbershops. Teils wurden Mindestlohn oder Sozialabgaben nicht gezahlt. In einigen Friseursalons wurde die gesetzlich vorgeschriebene Präsenz der Betriebsleitung nicht eingehalten. In einem Fall wird geprüft, der Salon Ausländer ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt hat. Laut Handwerkskammer sind im Friseurhandwerk weitere Kontrollen geplant.