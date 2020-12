Die Trierer City Initiative hat eine Aktion gestartet, mit der Plastikmüll auf dem Wochenmarkt eingespart werden soll. Kunden können dort ab sofort wiederverwendbare Frischenetze kaufen. In die Frischenetze können Besucher des Wochenmarktes unverpacktes Obst und Gemüse verstauen. Die Kampagne solle zeigen, wie Verbraucher mit einfachen Mitteln etwas für den Umweltschutz tun könnten, so die City-Initiative. Die Netze können an den Ständen auf dem Haupt- und dem Viehmarkt erworben werden. Sie seien aus recyceltem PET-Material und waschbar. Ziel sei es, dass Kunden dadurch auf Plastiktüten verzichten. Die Kampagne findet in Kooperation mit der Stadt Trier statt.