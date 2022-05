Das Stadttheater organisiert am vierten Juni-Wochenende das erste Trierer Fringe-Festival. Dabei finden Theatervorstellungen, Seiltanz oder Jonglage nicht auf der Bühne, sondern in den Straßen statt. Dazu wurden internationale Künstler aus Kanada, Australien, Finnland, Belgien, Luxemburg, Frankreich eingeladen. Sie treten am Festival-Wochenende an mehreren Trierer Plätzen auf. Auch Trierer Künstler wie das Stelzentheater Circolo sind mit dabei.