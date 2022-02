300 Menschen zeigen vor Porta Nigra Solidarität mit der Ukraine

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine sind viele Menschen in der Region Trier geschockt und gehen für den Frieden auf die Straße.

"Krieg ist keine Lösung", hieß es vielfach am Abend in Trier. Die Menschen sind fassungslos über das, was in der Ukraine passiert. Triers Oberbürgermeister Leibe (SPD) kündigte an, dass Trier einhundert Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen könne. Auch der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Stefan Metzdorf (SPD) betonte, dass man in Frieden leben wolle.

Ukrainer in Trier bangen um ihre Familien

Viele Ukrainer waren zur Porta Nigra gekommen. Viele haben Angst um ihre Familien. Eine Studentin erzählt, dass sie nicht wisse, wie es ihren Angehörigen in der Ukraine gehe.

Solidariät mit den Menschen in der Ukraine

Immer wieder betonten die Redner, dass man an der Seite der Menschen in der Ukraine stehe. Der russische Angriff auf die Ukraine sei nicht durch das Völkerrecht gedeckt und stehe in krassem Widerspruch zu allen Regeln des friedlichen Zusammenlebens. Initiiert hatte die Kundgebung FDP- Stadtratsmitglied Tobias Schneider. Seinem Aufruf hatten sich die Grünen, die CDU, SPD, Linke und UBT angeschlossen.