Friedensgebete, Lichterketten und Solidaritätskundgebungen für Ukraine

In der Region Trier gibt es an diesem Wochenende wieder zahlreiche Kundgebungen und Gebete für Frieden in der Ukraine. Der Malteser Hilfsdienst Wittlich lädt am Nachmittag zu einer Friedensandacht in den Garten der Wallfahrtskirche Klausen ein. Im Trierer Dom gibt es am Nachmittag ein ökumenisches Friedensgebet. In den Gemeinden Wellen und Grevenmacher bildet sich am Samstagabend eine Lichterkette über die Moselbrücke. Die Arbeitsgemeinschaft Frieden lädt morgen um 14 Uhr auf den Viehmarktplatz in Trier zu einer Solidaritätskundgebung für Frieden in der Ukraine ein. In der Pfarrkirche St. Remigius in Zemmer gibt es am Sonntagabend ein Solidaritätskonzert.