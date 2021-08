"Fridays for Future" in Trier wieder auf der Straße

Monatelang waren sie während der Corona-Pandemie nicht im öffentlichen Raum präsent, jetzt sind die Klima-Aktivisten von "Fridays for Future" wieder auf die Straße gegangen. Am Freitag haben sie erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen - auch in Trier.