Beim Brand eines Carports in Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) ist am Sonntagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Carport aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf zwei Autos über. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.