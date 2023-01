Morbacher Feuerwehr 2022 an Belastungsgrenze

Die Freiwillige Feuerwehr in Morbach musste in diesem Jahr mehr als 100 Mal ausrücken. Vor allem Flächenbrände brachten die Wehr 2022 zeitweise an ihre Belastungsgrenze.

Marco Knöppel, der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Morbach, kontrolliert im Gerätehaus ein Fahrzeug. Er öffnet die Ladefläche und prüft, ob die Halterungen für die Geräte verschlossen sind, damit diese während der Fahrt nicht im Auto umher fliegen. Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Morbach waren in diesem Jahr fast ständig im Einsatz, sagt Wehrleiter Marco Knöppel. Marco Knöppel ist seit 22 Jahren der Feuerwehrchef in Morbach. SWR "Vor fünf bis zehn Jahren lag die Einsatzintensität hier in der Gemeinde Morbach bei 50 bis 70 Einsätzen im Schnitt pro Jahr. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich gesteigert, sodass die Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren deutlich über 100 liegen." Feuerwehr Morbach 2022 mehrmals am Tag im Einsatz In diesem Jahr habe besonders die Hitze und Trockenheit zu vielen Wald- und Flächenbränden geführt. 18 Mal sei die Morbacher Wehr deswegen 2022 ausgerückt, sagt Knöppel. "Da waren es durchaus auch mal drei oder mehr Einsätze am Tag und da kamen unsere Kräfte natürlich schon an ihre Grenzen." "Vor allen Dingen machen wir das ehrenamtlich. Wir gehen nebenher auch noch arbeiten. Heißt: So ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, die hier zum Einsatz kommt, hat ja unter Umständen auch schon acht Stunden gearbeitet." Großbrand in Schreinerei hat Morbacher Wehr ebenfalls gefordert Die Morbach Wehr musste in diesem Jahr aber auch zu einem Großbrand in einer Schreinerei ausrücken. Im Einsatz waren rund 200 Einsatzkräfte. Darunter auch Feuerwehrleute aus den benachbarten Gemeinden sowie die Berufsfeuerwehr Trier. Morbach Ermittler vor Ort Brandursache in Morbacher Schreinerei weiter unklar Nach dem Feuer in einer Schreinerei bei Morbach im Hunsrück haben jetzt Brandermittler die Untersuchungen begonnen. Die Schreinerei wurde fast völlig zerstört. 10:00 Uhr Sprechstunde SWR4 Rheinland-Pfalz Verstärkung dringend gesucht Die Morbacher Wehr kann im Schnitt pro Einsatz bis zu 25 Einsatzkräfte stellen - die allgemeine Einsatzstärke stimmt, sagt der Wehrleiter. Er sieht das größere Problem darin, Führungskräfte zu finden. Derzeit würde in Morbach zum Beispiel ein weiterer stellvertretender Wehrleiter gesucht, um die Arbeit auf mehreren Schultern verteilen zu können - bislang ohne Erfolg. "Ich denke, dass es mittlerweile ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir haben. Wir sitzen in einer Nehmer-Gesellschaft. Jeder ruft nur: hilf mir, hilf mir. Aber eine Bereitschaft zu zeigen, auch mal mit anzupacken, die wird immer geringer." Das hat die Wehren in der Region Trier 2022 gefordert In der Region Trier waren die Freiwilligen Feuerwehren 2022 oft gefragt, wenn es darum ging bei Notfällen Türen zu öffnen. Auch für Vegatationsbrände mussten sie demnach häufig ausrücken. Das bestätigten Wehren in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück auf Anfrage des SWR. Brände werden weniger Die Zahl der Einsätze wegen Wohnungsbränden hingegen habe sich reduziert. Nach Angaben der Wehren liegt das daran, dass immer mehr montierte Rauchmelder Feuer schon früh erkennen. Dadurch könnte ein Brand oft schon vor der Ausbreitung und ohne Hilfe der Feuerwehr selbst gelöscht werden. Wehren wollen mehr Geld und Lehrgänge Die Feuerwehren gaben überwiegend an, dass sie personell derzeit gut aufgestellt seien. Sie fordern von der Politik aber mehr Geld für Einsatzfahrzeuge. Ebenso müsse die Zahl der Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz erhöht werden, um schneller und mehr freiwillige Feuerwehrleute ausbilden zu können. Knöppel wünscht sich mehr Wertschätzung für Feuerwehrleute Der Morbacher Feuerwehrchef wünscht sich, dass die Politik handelt. Wehrleiter müssten hauptamtlich eingestellt und richtig bezahlt werden. Auch die Feuerwehrleute müssen mehr Wertschätzung erfahren, sagt Knöppel, der schon 22 Jahre der Feuerwehrchef in Morbach ist. "Ich wünsche mir, dass auf die Sonntagsreden, die wir in der Politik auf Landesebene hören, auch mal Taten folgen würden." "Hier würden wir uns wünschen, dass es eine Art Ehrensold oder Rentenausgleichspunkte geben würde, als Anerkennung für langjährige Feuerwehrleute, die wirklich ja ihr Leib und Leben jeden Tag für die Allgemeinheit und das Allgemeinwohl zur Verfügung stellen."