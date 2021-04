per Mail teilen

Die Stadt Trier hat noch freie Plätze in digitalen Deutschkursen. Wie der Beirat für Migration und Integration mitteilte, sind die Kurse der Niveaus A 1 und A2 für Frauen mit Migrationshintergrund bestimmt. Die Kurse starten am 19. April und finden zweimal in der Woche vormittags online statt. Die Kurse sind offen für Frauen, die Deutsch lernen oder ihre Sprachkenntnisse vertiefen wollen. Anmelden kann man sich beim Migrationsbeirat Trier.