Welche Freibäder haben geöffnet? Welche Corona-Regeln gelten? Wie viele Menschen dürfen überhaupt ins Freibad? Das sollten Sie auf der Suche nach dem passenden Freibad wissen.

Stellen Sie sich vor, alle wollen ins Freibad - aber es gibt keine Tickets mehr. Das kann bei der Hitze in den kommenden Tagen durchaus passieren. Denn wegen Corona dürfen nicht so viele Menschen wie sonst in die Freibäder.

Freibad-Tickets frühzeitig online kaufen

Viele Freibäder bieten daher die Möglichkeit, Tickets online zu buchen. In einigen Freibädern können Interessierte vorab auch telefonisch buchen.

Schwimmzeit ist begrenzt

Damit möglichst viele Menschen ins Freibad können, haben die meisten Bäder die Schwimmzeit begrenzt. Sie bieten jeweils vormittags und nachmittags ein Zeitfenster zum Schwimmen an. Dazwischen werden die Bäder gereinigt und desinfiziert. Einige der Freibäder haben Teile ihrer Anlage - zum Beispiel Sprungtürme oder Warmwasserduschen - gesperrt.

Alle geöffneten Freibäder in Rheinland-Pfalz gibt es hier

In der Karte finden Sie alle Infos zum Freibad in ihrer Nähe und die jeweiligen Internetadressen. Dort gibt es auch die wichtigsten Informationen zu den Corona-Regeln vor Ort sowie zu Ticketbuchungen.