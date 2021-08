per Mail teilen

Das Leader Projekt „Frauenpower – Heldinnen braucht das Land“ macht in dieser Woche Station im Kreis Trier-Saarburg. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll das Projekt helfen, die Lebensqualität von Frauen auf dem Land zu verbessern. Der Landfrauenverband Trier arbeite im Projekt mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises zusammen. Es werde Gesprächsrunden zwischen Bürgern und Vertretern aus Wirtschaft und Politik geben. Mit einem Bus werden ab heute bis zum 28. August verschiedene Dörfer im Kreis angefahren. Es beginnt am Nachmittag in Welschbillig.