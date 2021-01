per Mail teilen

Ein Zeuge hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in Trier-West die Leiche einer Frau gefunden. Demnach handelt es sich um eine 63-jährige Triererin. Die Polizei prüft, ob die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Vor Ort seien umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt worden, so die Polizei. Eine Obduktion der Leiche ist vorgesehen.