Frauenlauf in Trier: "Im Sport stehen oft die Männer im Fokus"

Am Sonntag startet der zweite Frauenlauf in Trier. Hunderte Läuferinnen haben sich dafür angemeldet. Was macht einen Wettbewerb nur für Frauen eigentlich so besonders?

Alexa Groh wärmt sich auf. Zusammen mit den anderen Frauen aus ihrer Laufgruppe. Vier große Runden im Moselstadion in Trier stehen auf dem Programm – 5.000 Meter insgesamt. Alexa Groh versteht den Frauenlauf auch als Statement für mehr Beachtung von Frauen im Sport. SWR Es ist das Abschlusstraining der Laufgruppe für Einsteiger. Zwölf Frauen sind an diesem Abend dabei. Alexa Groh ist immer mal wieder gelaufen. Der Frauenlauf in Trier für sie eine willkommene Gelegenheit, damit wieder richtig anzufangen. Das gemeinsame Laufen steht im Mittelpunkt Alexa Groh sieht den Frauenlauf auch als Möglichkeit, nochmal ein Zeichen zu setzen. Viel zu oft stünden die Männer im Sport im Fokus. Spitzensportlerinnen im Schatten der Männer Das gelte besonders bei Laufwettbewerben, bei denen Männer und Frauen zusammen starten. Der Trierer Frauenlauf ist ein guter Anlass, als Frauengemeinschaft zusammen aufzutreten. "Ich finde, das ist nochmal ein schönes Statement." Spaß am Laufen ist wichtiger als Leistungsgedanke Trainiert werden Alexa Groh und die anderen Laufeinsteigerinnen von Judith Knob. Die blonde Frau mit dem ansteckenden Lachen läuft schon immer, erzählt sie. Judith Knob macht die Laufgruppe um die zwölf Frauen fit für die 5.000 Meter. SWR So ein Rennen nur für Frauen mache es den Anfängerinnen leichter, mitzumachen und sich auszuprobieren, weiß die 47-Jährige. Denn viele trauen sich an so lange Strecken wie fünf Kilometer erst gar nicht ran, geschweige denn bei einem Wettbewerb. Der Frauenlauf sei ein Angebot, wovor man keine Angst haben muss, ist Knob überzeugt. Jede kann einfach mitmachen, weil man unter sich ist. "Frauen laufen meistens mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Es macht einfach weniger Druck, in einer Frauengruppe zu laufen.“ Laufstrecke durchs antike Trier Knapp 500 Teilnehmerinnen haben sich bisher für den Frauenlauf angemeldet, teilten die Veranstalter mit. Die Laufstrecke führt vorbei an Triers Sehenswürdigkeiten wie den Kaiserthermen, dem Dom oder der Porta Nigra. Zieleinlauf ist im Amphitheater. Alexa Groh wünscht sich für ihren Lauf am Sonntag vor allem viel Spaß. Auch sportlich will sie etwas erreichen: Die fünf Kilometer in 30 Minuten zu laufen. "Das wäre ein Ziel. Aber wenn ich das nicht schaffe, ist das auch ok."