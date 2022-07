Frau will Ehemann wegen Trunkenheit am Steuer anzeigen

per Mail teilen

In Daun wollte eine 68-jährige Frau ihren Ehemann bei der Polizei anzeigen, weil dieser regelmäßig betrunken Auto fährt.

Den Angaben zufolge erschien die Frau gestern Morgen mit dem 71-Jährigen auf der Wache und gab an, dass ihr Mann so wörtlich: "Zeugnis ablegen müsse". Die Frau berichtete, dass sich ihr Mann wohl öfters hinters Steuer setze, nachdem er Alkohol getrunken hatte. Der Ehemann verweigerte die Aussage. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.