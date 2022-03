Frau soll gefundenes Portemonnaie unterschlagen haben

per Mail teilen

Die Polizei Trier ermittelt gegen eine Frau wegen des Verdachts der Unterschlagung, nachdem sie ein gefundenes Portemonnaie behalten haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann das Portemonnaie mit mehr als 1000 Euro in einer Spielothek verloren. Die Beamten hätten auf der Videoüberwachung gesehen, wie die Frau das Portemonnaie einsteckte. Da sie in der Spielothek bekannt war, habe man sie aufgesucht und in ihrer Wohnung das Portemonnaie gefunden. Ein Teil des Geldes habe demnach schon gefehlt.