Frau stirbt bei Brand in Ürzig

Feuerwehreinsatz an der Mosel

Brandermittler der Polizei wollen heute klären, wie es zu dem Feuer in einem Wohnhaus in Ürzig kommen konnte. Eine 73-Jährige war dabei am Dienstag ums Leben gekommen.

Bei einem Wohnhausbrand im Moselort Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr brach das Feuer im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Wie Karl-Heinz Hepp, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues mitteilte, waren die Feuerwehren Ürzig, Zeltingen und Kues gegen 19:30 Uhr wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert worden. Vor Ort habe sich jedoch herausgestellt, dass sich das Feuer bereits stark ausgedehnt hatte. 73-Jährige bei Brand gestorben Atemschutztrupps hätten das Gebäude nach Personen durchsucht und dann eine 73-Jährige geborgen. Die Frau sei reanimiert worden aber wenig später an ihren Verbrennungen gestorben. Die übrigen Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbst retten. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, sei unter anderem eine Drehleiter eingesetzt worden. So sei es möglich gewesen, die Brandnester im oberen Bereich des Gebäudes zu löschen. Brandermittler sollen nun klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Winkler TV Brandursache noch unklar Warum das Feuer ausbrach, stehe noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei mit.