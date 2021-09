Frau stirbt bei Unfall auf B51 in der Eifel

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Meckel und Helenenberg ist am Montagmorgen eine 21-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war die 21-Jährige im Berufsverkehr in Richtung Bitburg unterwegs. Gegen 7.40 Uhr sei ihr Wagen nach einer Kurve aus noch unklarer Ursache ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei das Auto mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

21-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle

Für die 21-jährige Fahrerin sei jede Hilfe zu spät gekommen, so die Polizei. Die 42-jährige Fahrerin des anderen Autos sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In den Autos hätten nur die Fahrerinnen gesessen.

Wegen der Unfallaufnahme war die B51 im Bereich Helenenberg bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt. Das habe zu vielen Rückstaus geführt. Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Polizei Trier bittet weitere Zeugen, sich zu melden.