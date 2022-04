Frau stiehlt Geld aus Kasse

Die Polizei sucht Hinweise auf eine Frau, die in einem Geschäft in Bitburg mit einem Trick Bargeld gestohlen haben soll. Wie die Polizei Bitburg mitteilte, soll die Frau am Montag einen Kassierer beim Geldwechseln so abgelenkt haben, dass sie einen dreistelligen Betrag mitgenommen habe. Die Frau sei danach in Richtung Innenstadt gelaufen. Die etwa 30 – jährige Frau habe ihre langen schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden und sei mit einer Jeans und einer ärmellosen schwarzen Weste bekleidet gewesen. In Prüm soll es am Montag einen ähnlichen Betrugsfall gegeben haben.