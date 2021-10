per Mail teilen

Eine Frau ist in der Nacht zum Samstag durch Tritte schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier Personen gegen halb vier auf dem Mitfahrerparkplatz in Konz von zwei Männern zunächst mit Worten bedroht. Dann habe einer der Beiden die 27Jährige getreten und ins Gesicht geschlagen. Ein Tatverdächtiger wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen – er wurde per Haftbefehl gesucht. Ein weiterer Tatverdächtiger habe später ermittelt werden können.