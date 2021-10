per Mail teilen

Die Polizei Morbach hat gestern Abend den Führerschein einer Autofahrerin sichergestellt, die zuvor mit ihrem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein soll. Wie die Polizei mitteilte, soll es so auf der L 160 zwischen Bruchweiler und Morbach zu mehreren Beinaheunfällen gekommen sein. Die Fahrerin , die laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde in Morbach gestoppt. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Einen freiwilligen Atemalkoholtest hatte sie zuvor abgelehnt.