Auf der Straße zwischen Wiesbaum und Hillesheim ist am Montagmittag eine Autofahrerin gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie zuvor in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.