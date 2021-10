Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 44-jährigen Britta Sanders. Laut Polizei wurde die Frau zuletzt am 4 September an einer Raststätte an der A6 in der Nähe von Braunsbach/Schwäbisch Hall gesehen. Dort sei sie zu Fuß in Richtung eines Feldweges gegangen. Seitdem fehle von der Frau aus Idar-Oberstein jede Spur. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, soll sich bei der Polizei melden.