Elena Hryhorovych und Anna Zorinova sind aus der Ukraine in die Region Trier geflüchtet.

Sie sind aus der Ukraine vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. Viele ukrainische Frauen leben seit fast zwei Jahren in Deutschland. In der Ukraine hatten viele von ihnen eine gute Ausbildung gemacht und einen guten Job. Hier müssen sie bei Null anfangen. SWR Reporterin Nicole Mertes hat in Trier eine junge Frau aus der Ukraine getroffen, die gerne wieder in ihrem Beruf arbeiten möchte, aber bisher noch keine Stelle gefunden hat.

Viele Frauen aus der Ukraine sind hoch qualifiziert. Doch auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist es für sie nicht einfach, in ihrem Beruf eine Stelle zu finden.