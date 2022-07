Frau an Hauptbahnhof ausgeraubt

per Mail teilen

Am Freitagabend ist eine Frau am Hauptbahnhof in Konz ausgeraubt worden. Nach Polizeiangaben wurde dort zunächst ein Passant geschlagen und dabei leicht verletzt. Anschließend sollen die drei mutmaßlichen Täter eine Frau gezwungen haben, ihren Rucksack herauszugeben. Wohin die drei jungen Männer geflohen sind, ist unbekannt. Einer der drei trug den Angaben zufolge einen auffälligen roten Pullover, der zweite eine grüne Mütze und der dritte Mann hatte ein Fahrrad dabei. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.