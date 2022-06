Was Sie über den Bürgerentscheid zur Biotonne in der Vulkaneifel wissen müssen

Die Bürger der Vulkaneifel entscheiden am Sonntag, ob sie ihren Bioabfall künftig in eine Tüte oder eine Tonne packen wollen. Das könnte Auswirkungen auf die ganze Region haben.

Die über 100 Wahllokale in der Vulkaneifel werden am Sonntag um 8 Uhr öffnen. Bis 18 Uhr könnten die Bürger dann beim Bürgerentscheid über die Biotonne abstimmen. Immerhin 20 Jahre lang lebten die Vulkaneifler mit dieser Tonne. Alle Details zum Bürgerentscheid:

Um was geht es bei der Abstimmung am Sonntag konkret?

Wie kann abgestimmt werden?

Wie sind die Regeln für den Bürgerentscheid?

Wie geht es nach der Abstimmung weiter?

Wie wirkt sich die Entscheidung auf die Müllgebühren aus?

Warum stimmt nur der Vulkaneifelkreis über Tüte oder Tonne ab?

Was stört die Kritiker am neuen Bringsystem?

Was sind die Forderungen der Kritiker?

Kann ich auf die Tonne verzichten, wenn ich einen Kompost habe und so Geld sparen?

Die Frage auf dem Stimmzettel wird lauten: "Soll im Landkreis Vulkaneifel eine flächendeckende haushaltsnahe Biotonne anstatt des bestehenden Biocontainersystems eingeführt werden?" Konkret können sich die Vulkaneifeler also entscheiden, ob sie ihren Bioabfall weiterhin in Tüten zu einem Container bringen möchten oder eine braune Tonne wollen.

Wie bei einer Bundes- oder Landtagswahl öffnen am Sonntag ab 8 Uhr die mehr als 100 Wahllokale in den Ortsgemeinden der Vulkaneifel. Hier kann abgestimmt werden, aber auch per Brief. Laut Kreisverwaltung haben bereits fast 12.000 Menschen die Briefwahl beantragt. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, mit ersten Hochrechnungen ist gegen 18.15 Uhr zu rechnen. Das vorläufige Endergebnis wird zwischen 19 und 20 Uhr auf der Homepage der Kreisverwaltung veröffentlicht.

Ein Bürgerentscheid ist ein Akt der direkten Demokratie mit klaren Vorgaben. Eine davon ist, dass eine Mindestanzahl der 50.000 Stimmberechtigten teilnehmen muss. Nur wenn sich mindestens 7.500 Bürger für eine der beiden Varianten ausspricht, ist die Wahl bindend. Das heißt: Findet sich für keine der beiden Vorschläge die nötige Mehrheit, ist das Ergebnis ungültig. Bei einem exakten Gleichstand der Stimmen bleibt das alte System erhalten.

Spricht sich eine Mehrheit für die Tütenlösung aus, ändert sich gar nichts. Wenn sich genügend Stimmen für die Tonne finden, muss das Ergebnis in der Vollversammlung des Abfallzweckverbandes in der Region Trier (A.R.T.) bestätigt werden. Nach Angaben des kommunalen Verbandes könnte das System dann im Januar 2024 starten. Die Container kämen dann weg. Stattdessen bekäme jeder eine eigene Tonne mit wahlweise 60, 120 oder 240 Liter Füllmenge. Abgeholt werden soll alle 14 Tage.

In der Region Trier können Bürger seit 2018 ihre Bioabfälle freiwillig in der Biotüte sammeln und dann zu Containern bringen. Wird das auch in der Vulkaneifel so bleiben? SWR

Wenn sich die Bürger für das bestehende System mit den Biotüten aussprechen, bleiben auch die Müllgebühren gleich. Es wird zudem weiterhin möglich sein, gegen einen Aufpreis eine Biotonne anzuschaffen. Entscheiden sich die Vulkaneifeler hingegen für die Biotonne wird die Müllabfuhr rund 28 Prozent teurer. Das wären laut Kreisverwaltung - Stand jetzt - rund 33 Euro mehr pro Singlehaushalt oder Kleinfamilie. Die Gebühren wurden seit 2016 allerdings bereits viermal erhöht. Dass die Preise so bleiben wie sie sind, kann ohnehin niemand garantieren.

Der Vulkaneifelkreis war der einzige Landkreis in der Region Trier, der bereits vor Jahrzehnten neben der Restmülltonne, der Papiertonne und dem gelben Sack eine Biotonne eingeführt hat. Gut 20 Jahre lang haben sich die Bürger an diese Behälter gewöhnt, bevor sie im Januar 2020 aus Kostengründen abgeschafft wurden. Damals hat der Abfallzweckverband Trier flächendeckend das Bringsystem mit Tüte und Container durchgesetzt. Und das sorgte dann vor allem für Unmut im Vulkaneifelkreis und sogar für die Gründung einer Bürgerinitiative.

Die Interessengemeinschaft "Für den Erhalt der Biotonne in der Vulkaneifel" kritisiert, dass das neue System umständlich ist. Statt wie früher den Abfall einfach in die Tonne am Haus zu werfen, müssen Bürger nun Tüten zu einem der Container in den Gemeinden bringen. Ein größerer Aufwand: besonders für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen. Und dieser Aufwand sorgt etwa nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe auch dafür, dass die Verbraucher weniger Lust haben, ihren Bioabfall getrennt zu entsorgen. Der lande stattdessen zunehmend im Restmüll statt als Kompost oder Biogas verwertet zu werden. Die Folge: Das Tütensystem sei schädlich fürs Klima.

Eine Bürgeriniative hatte Stimmen für die Rückkehr der Biotonne gesammelt und sogar für einen Austritt des Vulkaneifelkreises aus dem Abfallzweckverband der Region Trier. Diese Option wurde allerdings von Politik und Verwaltung wegen rechtlicher Bedenken verworfen. Stattdessen hat der Kreistag Vulkaneifel im Oktober 2021 mit einem Kompromissvorschlag reagiert und den Bürgerentscheid am Sonntag organisiert. Glücklich sind die Kritiker hiermit aber auch nicht. Sie hätten sich eine Rückkehr zur Tonne bei Beibehaltung der Gebühren gewünscht. Die Befürchtung ist, dass die Bürger sich angesichts der Mehrkosten nicht für die Tonne aussprechen werden.

Das wird leider auch nach einer möglichen Rückkehr der Biotonne nicht möglich sein. Denn die zuständige Landesstelle geht davon aus, dass in jedem Haushalt auch Bioabfall anfällt, der nicht kompostierbar ist. Das wären zum Beispiel Fisch- oder Fleischreste. Und dieser Abfall soll möglichst der Kreislaufwirtschaft des Abfallzweckverbandes zugeführt werden, weil er hier verwertet werden kann.