Sind in einem Alten- und Pflegeheim mehr als 90 Prozent der Bewohner geimpft, können die Corona-Regeln gelockert werden. Im Seniorenheim St. Irminen in Trier sind jetzt wieder mehr Besuch und Gruppenveranstaltungen möglich. Die Folgen spüren alle.

Anneliese Breiling sitzt in der Sonne auf der Außenterrasse des Altenheims St. Irminen in Trier. Die 86-Jährige lebt seit zwei Jahren in der Einrichtung. Die vergangenen Monate mit den verschärften Coronaschutzmaßnahmen seien schwer gewesen, sagt sie.

"Ich habe die Veranstaltungen vermisst und die Bewohner, die man da trifft. Das man sich auch außerhalb der Veranstaltungen kennenlernt und sich miteinander unterhalten kann." Anneliese Breiling, Bewohnerin St. Irminen in Trier

Anneliese Breiling freut sich auf gemeinsame Treffen mit den anderen Bewohnern aus St. Irminen. SWR

Seit Montag ist ein Stück Normalität in St. Irminen zurückgekehrt. Das liegt daran, dass in der Einrichtung 95 Prozent der 135 Bewohner geimpft sind. Damit sind Gruppenangebote wie Gedächtnistraining, Bingo, Gymnastik oder die Zeitungsrunde wieder möglich, erzählt Einrichtungsleiterin Birgit Alt-Resch. Auch das gemeinsame Essen der Bewohner ist durch die Lockerungen wieder erlaubt.

"Es gibt Zufriedenheit. Der Tag wird strukturiert. Es öffnet zugleich wieder ganz viele Möglichkeiten, Kontakte zu finden oder wieder aufzunehmen." Birgit Alt-Resch, Leiterin St. Irminen

Heimleiterin Birgit Alt-Resch. SWR

Eine große Erleichterung sei, dass mit den neuen Bestimmungen die Bewohner jetzt uneingeschränkt täglich Besuch bekommen könnten, so Alt-Resch. Bis vergangenen Sonntag war das begrenzt auf höchstens zwei Personen am Tag.

Corona-Schnelltests am Eingang

Gleich neben der Anmeldung ist eine kleine Teststation aufgebaut. Dort können sich die Besucher testen lassen. Die Bundeswehr leistet Amtshilfe. Ein Soldat nimmt die Proben und führt die Tests durch.

Corona-Schnelltestsstation im St. Irminen in Trier. SWR In einer aufgebauten Corona-Teststation können sich Besucher testen lassen. Die Bundeswehr leistet Amtshilfe. Ein Soldat nimmt die Proben und führt die Tests durch.

Verpflichtend sei der Test nicht, sagt Alt-Resch. Aber sie sei froh, dass das Angebot so gut angenommen werde, denn das schaffe zusätzliche Sicherheit.

Zu wenig Zeit für Umsetzung der neuen Corona-Regeln

Bei aller Freude über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den Pflegeheimen gibt es auch Kritik an der Politik. So bleibe oft zu wenig Zeit, um die neuen Verordnungen mit den Regeln umzusetzen, sagt Leiterin Alt-Resch.

Manchmal habe man nur wenige Tage, um die Konzepte für die Besuchsregelungen oder das Angebot von Aktivitäten für die Bewohner zu prüfen und zu erstellen. Da sollten die Einrichtungen vorab besser informiert werden, sagt Alt-Resch. Das würde vieles erleichtern.

Schritt zurück in die Normalität

Anneliese Breiling studiert die Liste der Aktivitäten, die sie jetzt wieder machen kann. Sie wird die Zeitungsrunde besuchen und am Gedächtnistraining teilnehmen, entscheidet sie. Für das gemeinsame Singen sei ihre Stimme zu schlecht, sagt die 86-Jährige und lacht.

Die Stimmung und die Atmosphäre in der Einrichtung haben sich in den vergangenen Tagen spürbar verbessert, erzählt Leiterin Alt-Resch.

"Das ist das, was wir uns unter einem Betreuungskonzept für die Bewohner vorstellen. Wir können ihre Freizeit und ihr Wohnen gestalten. Durch die strengen Maßnahmen war es eher ein isoliertes Verwahren." Birgit Alt-Resch, Leiterin St. Irminen in Trier

Die Lockerungen der Corona-Regeln seien ein erster Schritt zurück zur Normalität in den Alten- und Pflegeheimen. Das sei das, was alle sich wünschten - ein normales Leben ohne Einschränkungen.