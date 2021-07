per Mail teilen

Die Fachrichtung Modedesign in Trier hat auf der Frankfurt Fashion Week einen Förderpreis in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Das hat die Hochschule bekanntgegeben. Prämiert worden sei ein Projekt für digitales Modedesign am Campus Gestaltung, ein sogenanntes 3D-Design-Labor. Von dem Geld sollen 3D-Handschule, eine 3D-Brille und ein 3D-Scanner angeschafft werden. Der Preis stammt der Hochschule zufolge von der Wilhelm-Lorch-Stiftung und wird vom Fachmagazin TextilWirtschaft verliehen.