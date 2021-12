Bitburg und Prüm erhalten zusammen rund 300.000 Euro Städtebaufördermittel

Die Städte Bitburg und Prüm erhalten in diesem Jahr erhalten in diesem Jahr Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren“. Das hat Innenminister Roger Lewentz mitgeteilt. Gefördert werden laufende Entwicklungen in den Stadtzentren. Die Stadt Bitburg plant, mit den bewilligten 107.000 Euro hauptsächlich den Bereich um den Bedaplatz neuzuordnen. Neugestaltet werde auch das Areal “Rund um die Liebfrauenkirche“. Die Stadt Prüm hat vor, die Fördersumme über 200.000 Euro vor allem für den Bereich Bahnhofstraße/ Friedhof zu nutzen. Zunächst werde dort ein Parkdeck und ein Nachbargebäude abgerissen. Anschließend will die Stadt dieses Areal neugestalten mit einem Platz inklusive Stellplätzen.