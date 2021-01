Die Stadt Trier erhält vom Land Rheinland-Pfalz 918.000 Euro um Projekte in den Stadtteilen Kürenz, Heiligkreuz und Kernscheid umzusetzen. So plane Heiligkreuz unter anderem einen Platz an dem generationsübergreifende Projekte und Aktivitäten der örtlichen Vereine stattfinden könnten. Der Stadtteil soll außerdem grüner werden. Die Kürenzer planten einen Rundweg der Alt-Kürenz, Neu-Kürenz und den Petrisberg verbinden soll. In Kernscheid sollen Begegnungsorte geschaffen werden.