Bilanz Raiffeisenbank Westeifel eG

Auch die Raiffeisenbank Westeifel eG hat die Hochwasserkatastrophe in der Eifel im Sommer vor Herausforderungen gestellt. Das hat die Bank am Freitag bei ihrer Jahresbilanz in Arzfeld mitgeteilt.

Nicht nur das Gebäude und die Technik der Raiffeisenbank Westeifel seien beschädigt worden. Viele Privat – und Firmenkunden hätten erhebliche Schäden gehabt und schnelle, unbürokratische Hilfe gebraucht. Mit Mitteln aus Sonderkrediten hätten Kunden erste Schäden beheben und Häuser und Anlagen reparieren können. Gut gelaufen für die Raiffeisenbank Westeifel sei das Immobiliengeschäft. 45 Objekte habe die Bank vermittelt. Die Raiffeisenbank Westeifel hat fast 22.000 Kunden und betreibt fünf Filialen.