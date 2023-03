So sollen Flutopfer in der Region Trier psychosoziale Hilfe bekommen

Opfer der Flutkatastrophe 2021 sollen psychosoziale Hilfe bekommen. Die Landesregierung stellte am Montag in Trier-Ehrang Pläne für Nachsorge und Selbsthilfegruppen vor.

Gut acht Monate nach der Flut im Sommer 2021 leiden viele Menschen in den betroffenen Gebieten nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter psychischen Folgen. Die Katastrophe habe sichtbare und unsichtbare Spuren hinterlassen. Rettungskräfte, Ehrenamtliche und Betroffene stießen an ihre Grenzen.

Der Opferbeauftragte Detlef Plazek baut mit Kooperationspartnern wie Sekis eine psychosoziale Nachsorge für Opfer der Flutkatastrophe 2021 auf.

Nach anfänglicher Akuthilfe für Betroffene und Unterstützung bei der Vermittlung von Therapieplätzen bauen der Opferbeauftragte des Landes, Detlef Placzek, der Paritätische Landesverband und die Selbsthilfe Kontakt und Informationsstelle Trier (Sekis) eine langfristige, psychosoziale Nachsorgestruktur auf.

Moderierte Gruppen und Selbsthilfegruppen

An mehreren Orten in der Region Trier wird es sogenannte Kontaktbüros geben. Sie befinden sich in Trier-Ehrang, Wittlich, Traben-Trarbach, Jünkerath, Prüm und Irrel. Ein achtes kommt nach Angaben von Sekis an die Sauer. Darüber sollen Selbsthilfegruppen organisiert werden. Auch im Ahrtal wird es ein solches Angebot geben.

Im Rahmen der aufsuchenden Selbsthilfe habe das Angebot zum Ziel, Betroffene, Angehörige und Helfende zusammenzuführen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in begleiteten und selbstorganisierten Selbsthilfegruppen auszutauschen und ihre Betroffenheit in Worte zu fassen.

Angebote soll an kurz- und mittelfristige Hilfe anknüpfen

Die Selbsthilfeangebote sollen demnach unterstützen, vorsorglich auf die Entwicklung von posttraumatischen Belastungsstörungen einwirken und den Menschen bei der Bewältigung dessen, was sie durchmachen mussten, auch längerfristig zur Seite stehen.

Dazu, warum das Angebot acht Monate nach der Katastrophe vorgestellt werde, hieß es seitens des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, man knüpfe damit an die schon bestehenden kurz- und mittelfristigen Hilfsangebote an. Es sei der nächste Schritt zur Verarbeitung des Erlebten und zur Rückkehr in den Alltag, weil nach den Aufräumarbeiten vielen Menschen die Rückkehr in den Alltag schwer falle. Das Angebot sei kein Ersatz für individuelle Therapien, sondern als Ergänzung gedacht.

Bei dem extremen Hochwasser Mitte Juli 2021 kamen im Ahrtal 134 Menschen ums Leben, ein Mann starb in der Eifel. Zudem wurden mehr als 750 Menschen verletzt, Tausende Häuser wurden beschädigt oder zerstört.