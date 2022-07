Flugzeug lässt 30 Tonnen Kerosin über Region Trier ab

Erneut hat ein Flugzeug über der Region Trier 30 Tonnen Kerosin abgelassen. Das bestätigte die Deutsche Flugsicherung auf SWR-Anfrage. Die Maschine der Fluggesellschaft United Airlines sei am Montagabend von Frankfurt nach Washington D.C. unterwegs gewesen. Etwa auf der Höhe von Köln sei dann gegen 18 Uhr ein technisches Problem aufgetreten. Der Pilot entschied sich, umzukehren und in Frankfurt notzulanden. Auf dem Rückflug überflog er dann Teile Nordrhein-Westfalens, die Vulkaneifel, das Wittlicher Land, den Hunsrück und das Rheintal. Wo genau das Flugzeug dann Kerosin abgelassen hat, um an Gewicht zu verlieren, lässt sich laut Deutscher Flugsicherung nicht feststellen. Es war der siebte Treibstoffablass über Rheinland-Pfalz in diesem Jahr.