Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück sucht mehr Personal. "Wir werden zusätzliche zukunftsfähige Arbeitsplätze in allen Bereichen schaffen", sagte Betriebsleiter Christoph Goetzmann. Hahn sei in der Pandemie der Flughafen in Deutschland mit den höchsten Zuwachsraten in der Fracht. Der einstige US-Fliegerhorst profitiert vom Boom des Online-Handels und von Container-Engpässen im Seeverkehr. Dem Flughafenverband ADV zufolge legte das Frachtaufkommen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,2 Prozent auf 23.338 Tonnen zu. Im Juni 2019 hatte der Flughafen 12.184 Tonnen verbucht. Die Zahl der Passagiere belief sich im Juni nach ADV-Zahlen auf 56.080. Im Juni 2019 hatte der Flughafen noch 132.809 Passagiere registriert.